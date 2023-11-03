الجيش الإسرائيلي يعلن عدد قتلاه من الجنود منذ انطلاق الهجوم البري في غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده في القتال بقطاع غزة أمس الخميس، ليصل عدد قتلى الجيش منذ بدأت إسرائيل هجومها البري ضد حماس إلى 23.

وأضاف أن مجمل القتلى من الضباط والجنود منذ شن هجوم حماس في السابع من اكتوبر ارتفع الى 335، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني.

كان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أعلن أن الجنود الإسرائيليين وارتالا مدرعة، مدعومة بقوة جوية ومساندة بحرية، توغلوا في مدينة غزة مساء الخميس. ووصف هاليفي هذا التقدم بأنه "مرحلة هامة أخرى في الحرب".

من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري في إيجازه الصحفي المسائي أمس بأن "الجنود يهاجمون مواقع حماس المتقدمة ومقار قيادتها والبنية التحتية الخاصة بإطلاق الصواريخ ومواقع إطلاقها، ويقومون بالقضاء على الإرهابيين في قتال وجها لوجه".

وبدأت إسرائيل مؤخرا عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي بعملية "طوفان الأقصى" التي شملت هجمات صاروخية واقتحام بلدات بجنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.

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