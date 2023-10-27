سقوط صاروخ على طابا المصرية وإصابة 6 أشخاص (فيديو)

المصدر: البيان، وكالات

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كشفت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية أن صاروخاً أصاب منشأة طبية في مدينة طابا على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية في وقت مبكر من اليوم، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وقالت القناة، نقلاً عن مصادر، إن الانفجار له صلة بالقتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وقال شاهد في طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومتراً عن غزة، إنه سمع دوي انفجار، ورأى دخاناً كثيفاً وغباراً يتصاعدان.

وذكرت القناة أن الصاروخ أصاب مبنى الإسعاف في طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى المدينة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه على علم بالحادث الأمني هذا، مضيفاً أنه «وقع خارج حدودنا».

كانت إسرائيل قد قالت، هذا الأسبوع، إن صاروخاً أعلنت «حماس» مسؤوليتها عنه أصاب منطقة خارج إيلات قبالة طابا على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وطابا مدينة بها منتجعات على البحر الأحمر تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح، وتقع قبالة مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية.

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