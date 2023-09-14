ليبيا.. إنقاذ أكثر من 300 كانوا من بين المفقودين بعد السيول

المصدر: رويترز

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قال عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، اليوم الخميس إن فرق الإنقاذ عثرت على أكثر من 300 كانوا من بين المفقودين جراء السيول المدمرة.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) "بعد عودة شبكة الاتصالات إلى درنة، فرق الإنقاذ تتمكن من إنقاذ ما يزيد عن 300 مفقود بينهم 13 طفلا على الأقل من مناطق باب طبرق وحي الزهور وشيحة الشرقية الأكثر تضررا من السيول".

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