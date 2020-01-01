(فيديو) سيبيريا والثلج.. النودلز والشوكة

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو تداولته على نطاق واسع مواقع روسية وعالمية أحد سكان سيبيريا مدى برودة الطقس هناك، وذلك من خلال إنشاء "قطعة فنية" من الفن " المعاصر الواقعي".

الرجل استخدم كيسا من النودلز مستغلاً درجة الحرارة التي بلغت 50 تحت الصفر، بحيث تم طبخها في الداخل وبمجرد خروجه لتناول وجبته في الهواء الطلق ومن أول لقمة تجمدت الشعرية على الفور وتمسكت بـ "الشوكة"، في مظهر فني يخطف الألباب. شاهد: