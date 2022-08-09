تفاصيل جديدة بشأن مقتل طالبة الشرقية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تكشفت بعض تفاصيل جريمة مقتل طالبة على يد زميل لها بالزقازيق في محافظة الشرقية المصرية.

واستمع فريق البحث المشكل في حادث مقتل طالبة الشرقية إلى أقوال شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الواقعة وفق موقع فيتو.

وأكد شهود العيان أنهم تفاجؤوا بقيام المتهم بارتكاب جريمته على غرار نيرة أشرف طالبة المنصورة وسدد لها طعنات نافذة في جسدها.

وأضاف شهود العيان، أن البعض أسرع إلى المتهم محاولين منعه من قتلها إلا أنه حاول تهديدهم بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وتمكنوا من ضبطه في النهاية وتسليمه إلى رجال الشرطة.

واستمع فريق البحث إلى قرابة 15 شاهدًا إلى جانب جمع المعلومات وإجراءات التحريات حول ملابسات وظروف الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاتها، والأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام منها ووجود علاقة عاطفية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية في حادث قتل طالبة الشرقية تفاصيل جديدة بأن القاتل أقدم على قتل الفتاة بشارع المحكمة بحي أول الزقازيق.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها تدعى سلمى 20 سنة - طالبة بالفرقة الرابعة إعلام جامعة الشروق - مقيمة أرض خرابة أبو حماد، وتوفيت نتيجة عدة طعنات بسكين.

وأوضحت التحقيقات، أن القاتل يدعى إسلام محمد فتحي، 22 سنة، طالب بالفرقة الثالثة إعلام مقيم بالزراعة الزقازيق وتم القبض عليه.

اقرأ أيضاً: