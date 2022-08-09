جريمة مقتل نيرة أشرف تتكرر من جديد في مصر .. شاب يطعن فتاة حتى الموت أمام المحكمة

المصدر: البيان

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بعدما هزت جريمة مقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، مصر والعالم العربي، أقدم اليوم شاب قتل فتاة، بعدما أصابها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، في محيط محكمة الزقازيق في مصر.



ووفق موقع القاهرة 24 فإن المعلومات الأولية أفادت بأن الشاب أنهى حياة المجني عليها في مدخل عمارة محجوب المجاورة لمحكمة الزقازيق، بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وتشهد المنطقة حاليا وجودا أمنيا مكثفا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي.

وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بوقوع جريمة قتل في مدخل عمارة محجوب بمحيط محكمة الزقازيق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

على الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

يذكر أن واقعة مقتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة هزت الشارع المصري والعالم العربي، خصوصا بعد انتشار فيديو يفطر القلوب، أظهر القاتل وهو يذبح ضحيته من الوريد إلى الوريد.

وطالب رواد مواقع التواصل بإنزال أقصى العقوبات بالقاتل، الذي ما لبثت ضحيته أن وصلت المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.