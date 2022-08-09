فيديو.. القبض على قاتل طالبة الشرقية بـ 15 طعنة

المصدر: البيان

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نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية بمصر في القبض على قاتل الطالبة سلمى أمام محكمة الزقازيق بطعنها 15 طعنة.

وقال شهود عيان بحسب موقع صدى البلد إن الفتاة التي قُتلت نحرًا أمام محكمة الزقازيق اليوم، تدعى سلمى محمد محمد الشوادفي تبلغ ٢٠ سنة، وتدرس في الفرقة الرابعة إعلام جامعة الشروق، ومقيمة بأرض خرابة ابو حماد.

وأضاف شهود على الواقعة أن القاتل يدعى إسلام محمد فتحي محمد مصطفى - السن ٢٢سنة، بالفرقة الثالثة إعلام، ومقيم بالزراعة الزقازيق وله محل إقامة آخر بالشروق، وتم القبض عليه.

وكان قد لجأ شاب الى إنهاء حياة فتاة، على غرار ما حدث مع طالبة المنصورة نيرة أشرف، بعدما سدد لها عدة طعنات في أجزاء متفرقة بالجسد.

وفوجئ المارة بالقرب من محيط محكمة الزقازيق، في نطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بشاب ممسكا بفتاة، يسدد لها الطعنات في مدخل عمارة "محجوب" المتواجدة بجوار محكمة الزقازيق.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تشهد المنطقة وجودًا أمنيًا مكثفًا.

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