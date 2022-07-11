إحالة قضية قاتلة طفلها إلى النيابة العامة في الكويت

المصدر: البيان

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أحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت مساء أمس الأحد قضية غرب عبدالله المبارك إلى النيابة العامة والمتمثلة في العثور على جثة متحللة لطفل يبلغ 7 سنوات مسجلة بحقه قضية تغيب.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، كانت تحريات وتحقيقات رجال المباحث قد توصلت إلى أن الأم تخلصت من ابنها وأجهزت عليه قبل نحو 4 أشهر، وذلك قبل إيداعها السجن على ذمة عدة قضايا متنوعة.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة ستباشر التحقيق في القضية وستستدعي جميع الأطراف والمتهمين لكشف ملابسات الواقعة وتصنيف التهم الموجهة إلى المتهمين.

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