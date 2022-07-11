اعترافات جديدة لقاتلة طفلها في الكويت

المصدر: البيان

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اعترفت الأم قاتلة طفلها الصغير البالغ من العمر 7 سنوات في منطقة غرب عبدالله المبارك خلال استجوابها من قبل إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي بالكويت، أنها خططت لجريمتها وقررت التخلص من ابنها قبل ارتكاب فعلها الشنيع بـ 4 أيام.

وأكد مسؤولون أمنيون أن المواطنة اعترفت كذلك أنها أدمنت تناول جميع المواد المخدرة منذ 10 سنوات، وأنها تعيش حياة بلا هدف وبلا قيمة وكلها مشاكل ومنغصات بسبب إدمان المواد المخدرة، وعدم وجود عمل لها، وأنها تزوجت عدة مرات وأنجبت أطفالها الأربعة من 3 رجال مختلفين. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأوضحوا أن المتهمة ذكرت في اعترافاتها أيضاً، أنها تعاني من أجل جمع المال، وليس لديها دخل مادي ثابت تنفق منه على نفسها وعلى أطفالها وعلى المواد المخدرة، ولا تستطيع تلبية احتياجاتهم، وكانت تريد التخلص منهم، خصوصا وأن آباءهم لا ينفقون عليهم.

ولاتزال التحقيقات جارية في القضية.

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