صدمة في الكويت.. شاب يرمي 4 من إخوانه الأطفال بالشارع

المصدر: البيان

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في حادثة شكلت صدمة في الكويت خلال الساعات الماضيةبعدما ألقى شاب كويتي في التاسعة عشرة من عمره 4 من إخوانه الأطفال في الشارع، أحدهم معاق وآخر عمره 7 أعوام مفقود من 4 أيام ولم يعثر عليه.

وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية كشف مصدر أمنى أن كويتية أبلغت أحد مخافر الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تبلغ أعماهم من 3 إلى 6 سنوات في الشارع وهم يبكون والخوف في أعينهم ولا أحد بجانبهم، مشيرة إلى أنها آوتهم في بيتها إلى حين قدوم رجال الأمن لتسلمهم، لافتة إلى أن الأطفال يبكون على أخ لهم مفقود ولا يعرفون عنه شيئا.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية التي توافرت لرجال الأمن تؤكد أن والدهم متوفى وأمهم مواطنة وتقضي فترة حكم بالسجن مما حدا بأخيهم إلى رميهم في الشارع، مؤكداً أن اثنين من الأطفال فحصوا في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهم وتم تسليمهم إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية مؤقتاً حتى معرفة الوضع القانوني لهم لعدم امتلاكهم أي إثبات أما الولد المعاق وعمره 3 سنوات فقد طلبت والدته الانضمام لها في السجن وجار تسليمه لها لرعايته.

وفيما يخص الولد المفقود فقد أكد المصدر الأمني أنه جار استدعاء الشاب الذي طرد إخوانه الأطفال في الشارع لمعرفة دوافعه وإن كان يملك أي معلومة تدل على أخيه المفقود.