بعد الفيديو المروع.. الكشف عن حالة السيدة التي دُهست في السعودية

المصدر: البيان

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أكد مصدر طبي سعودي أن السيدة التي أصيبت في حادثة دهس في طلوع رغدان بخير وهي في طريقها للتعافي وحالتها مستقرة.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن إدارة البحث الجنائي والتحريات بشرطة المنطقة قبضت على قائد المركبة الذي لاذ بالفرار إثر الحادثة، مؤكداً أنه تمت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة، مضيفاً بأن إدارة مرور المنطقة، باشرت حادثة الدهس، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي التحقيقات الأولية كشف المتهم بدهس السيدة عن السبب وراء حدوث الواقعة.

وأوضح أنه يعاني ضعف النظر وفوجئ بالسيدة وهي أمامه، مشيراً إلى أن تلك العوامل أفقدته التحكم في المركبة والقدرة على تفادي الحادث.

وذكرت صحيفة «عكاظ» أن قائد المركبة عزا، خلال التحقيقات الأولية، هروبه إلى الفزع من الحادثة، وتوقعه أن السيدة فارقت الحياة.

ورجّح مصدر أمني أن السائق الشاب كان منشغلاً عن الطريق بمتابعة شاشة الجوال، موضحاً أن هروبه موجب للعقوبة؛ لكونه لم يقف ولم يسهم في إسعاف السيدة المدهوسة.

كان الشاب العشريني دهس، الأربعاء الماضي، سيدة بمنطقة الباحة في السعودية ولاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تفاصيل الحادثة، وأصيبت السيدة ببعض الرضوض والكسور إثر الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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