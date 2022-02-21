أول تصريح للمتهم بدهس سيدة في السعودية

المصدر: البيان

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كشف المتهم بدهس سيدة في السعودية عن السبب وراء حدوث الواقعة.

وأوضح أنه يعاني ضعف النظر وفوجئ بالسيدة وهي أمامه، مشيراً إلى أن تلك العوامل أفقدته التحكم في المركبة والقدرة على تفادي الحادث.

وذكر موقع صحيفة «عكاظ» أن قائد المركبة عزا، خلال التحقيقات الأولية، هروبه إلى الفزع من الحادثة، وتوقعه أن السيدة فارقت الحياة.

ورجّح مصدر أمني أن السائق الشاب كان منشغلاً عن الطريق بمتابعة شاشة الجوال، موضحاً أن هروبه موجب للعقوبة؛ لكونه لم يقف ولم يسهم في إسعاف السيدة المدهوسة.

كان الشاب العشريني دهس، الأربعاء الماضي، سيدة بمنطقة الباحة في السعودية ولاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تفاصيل الحادثة، وأصيبت السيدة ببعض الرضوض والكسور إثر الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.