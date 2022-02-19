القبض على قائد مركبة دهس سعودية ولاذ بالفرار "فيديو"

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة السعودية اليوم "السبت" القبض على قائد مركبة دهس سعودية ولاذ بالفرار.

وذكر حساب المرور السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "باشرت إدارة مرور منطقة الباحة حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، نقلت إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على قائد المركبة وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".

ووثقت كاميرا أحد المحال المجاورة لموقع الحادث، امرأة تحاول عبور الطريق، وعندما اقتربت من الوصول للجهة الأخرى فوجئت بسيارة مسرعة صدمتها.