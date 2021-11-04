"ناسا" تؤجل مجدداً رحلة الكبسولة "دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الخميس مجددا تأجيل رحلة الكبسولة "دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضافت الوكالة أنه من المنتظر أن تتوجه الكبسولة وعلى متنها رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر برفقة ثلاثة زملاء من ناسا، وهم توماس مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون من محطة الفضاء العالمية كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا يوم الاثنين المقبل.

وأضافت ناسا أنه من المنتظر أن يصدر قرار نهائي بهذا الخصوص في الأيام المقبلة.

كانت ناسا أعلنت يوم الاثنين الماضي عدم إطلاق الرحلة في موعدها الذي كان مقررا له أمس الأربعاء بسبب "مشكلة صحية صغيرة لأحد أعضاء الطاقم"، وأردفت أن "المشكلة ليست حالة طبية طارئة كما أنها ليست لها علاقة بمرض كوفيد-19".

كانت ناسا تعتزم إطلاق الرحلة يوم الأحد الماضي لكنها أجلتها إلى أمس الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي حال تنفيذ الرحلة، فإن ماورر سيكون هو أول ألماني يعاود السفر إلى الفضاء منذ ثلاثة أعوام، والألماني الثاني عشر في تاريخ الرحلات إلى الفضاء، والألماني الرابع الذي يقيم في محطة الفضاء الدولية وأول ألماني يتوجه إلى الفضاء، برفقة طاقم دراجون.

يذكر أن كبسولة دراجون طورتها شركة سبيس إكس الخاصة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

وسيجري رواد الفضاء تجارب على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر على مدى ستة أشهر - بالإضافة إلى إكمال مهمة ميدانية.

كان أخر رائد فضاء ألماني سافر إلى الفضاء هو الكسندر جيرست وذلك في العام 2018.