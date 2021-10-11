إيرادات دون المتوقعة لـ "جيمس بوند" في أول عرض له بأمريكا الشمالية

المصدر: د ب أ

عُرض فيلم "لا وقت للموت"، أحدث أفلام جيمس بوند، باعتباره الفيلم الأول في دور العرض بأمريكا الشمالية مطلع هذا الأسبوع، بينما جاءت الإيرادات دون المستوى القياسي للافتتاح في فترة جائحة كورونا، مطلع الأسبوع الماضى.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قدرت شركة كوم سكور الأمريكية لقياس نسب مشاهدة الأفلام أمس الأحد أن الفيلم، وهو من إنتاج مترو جولدوين ماير وإيون برودكشنز، قد حقق إيرادات بلغت 56 مليون دولار في دور العرض الأمريكية والكندية.

ويقل ذلك عن إيرادات أول عرض لفيلم "فينوم: لتكن هناك مذبحة" من إنتاج شركة سوني وبلغت 90 مليون دولار.

ولم يكن شباك التذاكر لأحدث صورة للجاسوس البريطاني الخارق بنفس القوة التي كان يتوقعها البعض.

كانت شركة "بوكس أوفيس برو" للأبحاث تتوقع أن يحقق الفيلم 84 مليون دولار. وقالت شركة "إم جي إم" إن توقعاتها كانت تتراوح من 55 إلى 60 مليون دولار.