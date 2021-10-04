قريباً.. مركبات الجيش الروسي القتالية تغيّر لونها كالحرباء

المصدر: البيان

قال مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي لوكالة "سبوتنيك" إن المركبات القتالية للجيش الروسي ستحصل على طلاء حرباء يمكن أن يتغير لونه اعتمادًا على المناظر الطبيعية المحيطة، ويجري اختبار نموذج أولي.

وقال المصدر: "تم إنشاء نموذج أولي لطلاء مموه يعتمد على المواد الكهربية، والذي يتغير لونه اعتمادًا على المناظر الطبيعية المحيطة. حاليًا، يتم اختبار النماذج الأولية للطلاء على نماذج بالحجم الطبيعي للمعدات".

من المخطط تجهيز العديد من المركبات المدرعة بمثل هذا الطلاء، على سبيل المثال، الدبابات وعربات المشاة القتالية وناقلات الجند المدرعة وما إلى ذلك.

وأوضح المصدر أن الطلاء يتكون من ألواح صغيرة منفصلة مع طلاء كهربائي، مما يسمح له بإنشاء صور مرئية مختلفة لا تنسخ فقط لون المناظر الطبيعية المحيطة، ولكن أيضًا بنيتها.

يقوم النظام بجمع معلومات حول البيئة باستخدام كاميرات الفيديو. يتم تحليل الصورة الناتجة بواسطة مجمع كمبيوتر من حيث اللون والهيكل، ثم يتكيف الطلاء مع الواقع المحيط، مما يخلق صور تمويه مناسبة.

وأضاف: "سرعة رد فعل التمويه للتغيرات في البيئة هي أجزاء من الثانية. على سبيل المثال، إذا كانت الدبابة تقف في حقل وكان للطلاء لوحة من نوع واحد، ثم غيّرت موضعها ووجدت نفسها على خلفية من نوع مختلف من المناظر الطبيعية، الطلاء سوف يغير لون وهيكل التمويه في جميع أنحاء المنطقة بأكملها".

وأشار المصدر إلى أن التمويه الجديد لن يسمح بالتشغيل الفعال للأجهزة التلفزيونية والبصرية للعدو، مثل محطات تحديد المواقع البصرية للطائرات والطائرات المسيرة وكذلك أنظمة الرؤية والملاحة للمعدات الأرضية. ونظرًا لحقيقة أن المعدات ستندمج مع المناظر الطبيعية، سيكون هناك خلل في التتبع التلقائي.

وأوضح أنه ستكون هناك مشاكل في التعرف على شخص مدرب بشكل احترافي على مسافات بعيدة.