العثور على طفل مصاب بالتوحّد في غابة أسترالية بعد 3 أيام من اختفائه.. فيديو

المصدر: البيان

عثر على أنطوني الفلك، وهو طفل يبلغ 3 أعوام، كان يشرب الماء من جدول، أمس الاثنين، في غابة أسترالية، بعد ثلاثة أيام من البحث المتواصل عنه.

ووفقا لعائلة الفلك، اختفى الطفل المصاب بالتوحد من منزل العائلة، يوم الجمعة.

وقالت تريسي تشابمان، مفتشة الشرطة، إن طاقم مروحية تابعة للشرطة عثر على الطفل صباح أمس الاثنين على بعد حوالي 470 مترًا من منزله الريفي الواقع في قرية بوتي، شمال سيدني.

وأضافت تشابمان، إن قدرة الطفل على إيجاد مياه كانت عاملاً رئيسياً في نجاته، بسبب خطر الإصابة بالجفاف.

تنخفض درجات الحرارة خلال الليل في المنطقة إلى 6 درجات مئوية، وفق "يورونيوز".

ونقل الطفل، الذي وصفت حالته الصحية بالجيدة، إلى المستشفى للمراقبة.

العثور على طفل مصاب بالتوحّد في غابة أسترالية بعد 3 أيام من اختفائه.. فيديوhttps://t.co/fdMXSlXqCe#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JZZ64T3K9Y — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 7, 2021