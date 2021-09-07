بطولة فطيرة الكاسترد في المملكة المتحدة.. فيديو

المصدر: البيان

شهدت المملكة المتحدة السبت الماضي بطولة العالم لفطيرة الكاسترد، التي يعود تاريخها إلى العام 1967.

وعلى الرغم مما يوحي به اسمها إلا أن المواد المستخدمة في اللعبة هي الماء المخلوط بالدقيق تجنباً للإهدار.

ويتكون كل فريق مشارك في المنافسة من أربعة أشخاص يرتدون ملابس تنكرية، ويقفون خلف طاولة ويرمون خمس فطائر على خصومهم الذين يبعدون ثماني أقدام.

أما النقاط فتحسب كالتالي: الضربة المباشرة في الوجه 6 نقاط، 3 نقاط للذراع أو فوق الكتفين ونقطة واحدة لأي جزء آخر من الجسم، وإذا فاتتك رميتان متتاليتان يتم خصم نقطة!

شارك 21 فريقا هذا العام، جميعها من المملكة المتحدة بسبب الوباء.

وفازت فرقة "إي أف جيرلز" التي تغلبت على "إيبك دودجرز" في النهائي بنتيجة 47 إلى 27، وفق "يورونيوز".