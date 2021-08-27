اتهام رجل في بريطانيا بتلويث مواد غذائية باستخدام الحقن

المصدر: د ب أ

قالت شرطة العاصمة البريطانية أمس الخميس إنه تم توجيه اتهام لرجل،37 عاما، بتلويث البضائع أو التدخل فيها عمدا في ثلاثة متاجر في غربي لندن.

وذكرت الشرطة في بيان إن الرجل ويدعى "لؤي الغريب" من فولهام سيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه تم مشاهدة ضباط يرتدون زي الطب الشرعي في شارع فولهام بالاس أمس الخميس في ثلاثة متاجر بعد الأحداث التي وقعت مساء الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيانات سابقة إنها استدعيت في حوالي الساعة 7:40 مساء (18:40 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء بعد ورود أنباء عن أن رجل "يوجه للناس الشتائم في الشارع بصوت عال".

واعتقل الرجل "للاشتباه في تلويثه سلع بقصد التسبب في أذى أو قلق عام بعد حقنه مواد غذائية في المتاجر باستخدام الحقن".

كما تم توجيه نصائح للمواطنين بالتخلص من أي مواد غذائية تم شراؤها من المتاجر الثلاثة يوم الأربعاء كإجراء إحترازي.