تتويج الطفلة الجزائرية "ريتاج" بكأس العالم للحساب الذهني والرياضيات

المصدر: البيان

توجت الجزائرية رحاحلة ريتاج البالغة من العمر 11سنة بكأس العالم للحساب الذهني والرياضيات، التي احتضنتها تايوان.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية، على موقع "فايسبوك"، أول أمس السبت أن البطلة العالمية، فازت عن جدارة واستحقاق، في المنافسة الدولية التي جرت في تايوان.

وشاركت الطفلة رتاج من ولاية سطيف في المنافسة الدولية التي جرت في تايوان أمام 1000مشارك من نوابغ العالم منها اليابان والصين والولايات المتحدة.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة البطلة العالمية المتألقة، وتمنت لها مزيداً من التألق والنجاح في المنافسات القادمة.