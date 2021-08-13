انشطار سفينة بعد جنوحها في بحر اليابان.. فيديو

المصدر: رويترز

أعلنت وسائل إعلام دولية، أمس الخميس، عن انشطار سفينة تجارية ترفع علم بنما بعد جنوحها في المياه القريبة من اليابان.

وقالت وكالة "رويترز"، نقلا عن ​خفر السواحل​ ​اليابان​ي، إن سفينة مسجلة في ​بنما​ جنحت في شمال اليابان، واصطدمت بالأرض ثم انشطرت إلى نصفين، ما أدى إلى تسرب نفط منها.

وبحسب خفر السواحل، فإن الحادث لم يسفر عن إصابات بين طاقمها المؤلف من 21 فردا، بينما تمت السيطرة على تسرب النفط من دون وجود مؤشرات على أنه وصل إلى الشاطىء.

وكانت ​السفينة​ "كريمزون بولاريس"، التي تزن 39910 أطنان، تحمل رقاقات خشبية عندما جنحت، صباح أول أمس الأربعاء، في ميناء هاتشينوهي.

ونجحت السفينة في تحرير نفسها، لكنها فشلت في الابتعاد بسبب سوء ​الطقس​ وانتهى بها الأمر إلى الرسو على بعد أربعة كيلومترات خارج ​الميناء​.

وذكر خفر السواحل، أن السفينة التي كانت في نهاية رحلة من ​تايلاند​ انشطرت إلى نصفين أمس الخميس. وشوهدت بقعة زيت بطول 5.1 كيلومتر وعرض كيلومتر تقريبا في وقت لاحق، لكن قوارب الدورية اتخذت إجراءات لاحتوائها.