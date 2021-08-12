بلجيكية تفوز ببطولة العالم لتقشير الجمبري (فيديو)
حصلت البلجيكية كاتي فانماسنهوف على لقب المسابقة العالمية السادسة عشر لتقشير الجمبري في ليفرينكوك بفرنسا، بتقشيرها 116 غراما من الجمبري (الروبيان أو القريدس).
شارك في المسابقة ستون شخصاً، واجه فيها كل منافس 125 غراماً من الجمبري.
المرشحون منحوا عشر دقائق لتقشير أكبر كمية ممكنة.
بلجيكية تفوز ببطولة العالم لتقشير الجمبريhttps://t.co/WfUBqPoHhA#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EOvnCvHniz— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 11, 2021
وُضعت هذه القواعد منذ الإصدار الأول للمسابقة التي أطلقت في العام 2005، وفق "يورونيوز"