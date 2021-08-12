بلجيكية تفوز ببطولة العالم لتقشير الجمبري (فيديو)

المصدر: البيان

حصلت البلجيكية كاتي فانماسنهوف على لقب المسابقة العالمية السادسة عشر لتقشير الجمبري في ليفرينكوك بفرنسا، بتقشيرها 116 غراما من الجمبري (الروبيان أو القريدس).

شارك في المسابقة ستون شخصاً، واجه فيها كل منافس 125 غراماً من الجمبري.

المرشحون منحوا عشر دقائق لتقشير أكبر كمية ممكنة.

وُضعت هذه القواعد منذ الإصدار الأول للمسابقة التي أطلقت في العام 2005، وفق "يورونيوز"