شاهد.. طبيب نفساني يتجرّد من شماغه وعقاله لإثبات وجهة نظره

المصدر: البيان

تجرد الطبيب النفسي السعودي حسين آل عماد من شماغه على الهواء مباشرة في برنامج "نشرة النهار" في قناة "الإخبارية" السعودية، لإثبات وجهة نظره تجاه ضرورة تقبل المرء لنفسه.

وقال آل عماد إنه من الضروري ألا يقارن المرء نفسه بالآخرين، مشيرا إلى أنه يقابل حالات لأشخاص يرغبون في تغيير ملامحهم لتقليد النجوم والأشخاص المعروفين.

واعتذر آل عماد عن تجرده من الشماغ والعقال على الهواء، حيث أكد أنه في البيت يكون بهيئة مختلفة عن تلك التي يظهر بها أمام الشاشات، مشددا على ضرورة أن يتقبل المرء نفسه ويتجنب المقارنة بالآخرين، ما يضمن له راحة نفسية في الحياة.