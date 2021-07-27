افتتاح أول مطعم للحيوانات الأليفة في شنغهاي الصينية

المصدر: البيان

افتتح الأسبوع الماضي أول مطعم للحيوانات الأليفة في شيوهوي بشنغهاي، ما جذب انتباه العديد من محبي الحيوانات الأليفة.

وتتضمن قائمة الطعام، بحسب "شينخوا" أكثر من 20 نوعًا من الطعام حصرية للحيوانات الأليفة، وتتراوح أسعار الأطباق من 19.9 يوان إلى 198 يوان.

ويشهد سوق الحيوانات الأليفة في الصين حاليًا اتجاهات جديدة مثل الاستهلاك التنوعي والذكي، كما تتحول المنتجات التي يشتريها المستهلكون للحيوانات الأليفة من طعام ولعبة إلى مجموعة متنوعة من التجارب والخدمات.