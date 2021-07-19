إنجلترا تعود لحياة ما قبل كورونا في "يوم الحرّية"

المصدر: أ ف ب

رفعت إنجلترا تقريباً كلّ القيود الصحّية المرتبطة بكوفيد-19 اليوم الاثنين الذي أُطلِقت عليه تسمية "يوم الحرّية"، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين السياسيين.

واعتباراً من منتصف الليل في إنجلترا (23:00 بتوقيت غرينتش)، ستفتح قاعات الحفلات والملاعب بكامل طاقتها، وستكون الملاهي الليلية قادرة مرة أخرى على استقبال الزبائن وسترفع القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع. وسيوضع حد لإلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك والمتاجر.