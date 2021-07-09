شاهد.. ترام يدهس سيارة بعيد فرار سائقها

المصدر: البيان

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة دهس سيارة من قبل ترام منطلق بسرعة كبيرة.

ويظهر في الفيديو أن مالك السيارة كان قد خرج للتو منها تاركا سيارته على قضبان الترام في أحد المزلقانات في مدينة لوكسمبورغ.

ولم تمر سوى لحظات على خروج سائق السيارة منها حتى دهسها الترام المسرع ليدمرها تماما.

وعرض مقطع الفيديو مشهدا آخر أظهر حالة السيارة بعد تدميرها إثر الحادث.