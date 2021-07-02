"غولدن غلوب" تسمح للأفلام الأجنبية بالتنافس على جائزة أفضل فيلم

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي تمنح جوائز (غولدن غلوب)، أنه ستسمح للأفلام بلغة غير الإنجليزية بالمنافسة على أفضل جوائزها (جائزة أفضل فيلم)، وذلك بعد سنوات متتالية من الجدل حول القواعد التي تحد من فرص الأفلام الناطقة بلغات غير الانجليزية.

وذكرت صحيفة "لوس انجليس تايمز" الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب انتقادات للرابطة بسبب تحويلها أفلاما إلى فئة اللغات الأجنبية مثل "ميناري"، الذي كان انتاجه وإخراجه أمريكيا، ويتناول قصة عائلة تسعى لتحقيق الحلم الأمريكي، ما جعله غير مؤهل للتنافس على الجوائز الرئيسية.

ودفعت الانتقادات شبكة "إن بي سي" التليفزيونية الأمريكية، التي تتولى عادة نقل احتفال غولدن غلوب، إلى عدم بث الدورة المقبلة بعد تحقيق صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بشأن عضوية الرابطة وممارساتها المالية والأخلاقية.

كما أعلنت الرابطة السماح لأفلام الرسوم المتحركة بالتنافس على جائزة أفضل فيلم.

وستطبق هذه التغييرات فورا، "بغض النظر عن موعد البث القادم لغولدن غلوب".