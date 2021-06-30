في الصين..عطر من الفلفل الأسود وجوارب من الأناناس

المصدر: البيان

تحوّل الفلفل الأسود والأناناس والكاكاو، من محاصيل معروفة في المناطق الاستوائية بعد أن خضوعها لعمليات بحث وتطوير ومعالجة عميقة، إلى سلع رائجة في الصين، حيث شهد السوق مؤخرا ظهور سلع مشتقة من هذه المنتجات، مثل عطر الفلفل الأسود والجوارب المصنوعة من ألياف أوراق الأناناس والشوكولاتة بنكهة الباندان.

وتم عرض هذه السلع الجديدة في مركز التسوق لحديقة شينلونغ للنباتات الاستوائية في وانينغ بهاينان بالصين.

الجوارب المصنوعة من ألياف أوراق الأناناس

وتم تطوير هذه السلع المليئة بنكهات المحاصيل الاستوائية من قبل فريق البحث العلمي التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الزراعة الاستوائية، حيث عزّز الابتكار التكنولوجي قيمة المنتجات الزراعية المحلية، وأصبحت منتجات هاينان الزراعية سلعا رائجة عابرة للحدود.

يعرف الفلفل بأنه "ملك التوابل"، وقد ظل دائما يستعمل كنوع من التوابل، لكن اليوم، تم استكشاف جديدة لاستخدام الفلفل الأسود وإنتاج سلسلة من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

عطر الفلفل الذي خرج من المختبر إلى السوق، يحظى في الوقت الحالي بشعبية كبيرة بين المستهلكين. ورغم أن هذا العطر قد صنع من الفلفل الأسود، لكن طعمه غير لاذع، وهو عطر خفيف وجيد، ويحقق مبيعات جيدة على منصات التجارة الإلكترونية. كما سجلت هذه المنصات طرح المزيد من السلع الجديدة المشتقة من المنتجات الزراعية الاستوائية، مثل القهوة والشاي الأزرق بالفانيليا والشوكولاتة النقية والوجبات الخفيفة، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

الكاكاو، الذي ينتجه المشروب المعطر التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الحرارية، معترف به أيضًا في الأسواق المحلية والأجنبية.

في أيار من العام الماضي، تم طلب زهرة بوعاء الشوكولاتة الصالحة للأكل المصنوعة يدويًا "Reyin No. 4 Cocoa" التي طورها باحثون من مركز أبحاث المشروبات العطرة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الحرارية جنبًا إلى جنب مع السوق لعشرات الآلاف من القطع، وتعليقات السوق كانت جيدا.