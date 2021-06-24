العثور على حذاء جلدي في ألمانيا عمره 2000 عام

المصدر: البيان

اكتشف علماء الآثار في "بوجوسفير"، وبالتحديد داخل مستنقعات ساكسونيا السفلى المغمورة بالطين في شمال ألمانيا، حذاء عمره 2000 عام، بجانب بقايا طريق خشبي يعود تاريخه إلى العصر البرونزي، وفقا لما ذكره موقع "مونت كارلو".

الحذاء الممتد تاريخه إلى حوالي 2000 عام، يعد أقدم حذاء تم العثور عليه في ألمانيا على الإطلاق، إذ تم اكتشاف أحذية جلدية من قبل غير إن الحذاء المكتشف كان أفضل حالة من الأحذية الجلدية المكتشفة سابقا، ويعود تاريخه إلى فترة ما قبل الإنتاج الصناعي، كما تم صنعه يدويًا بدقة.

وبينما لم يعثر العلماء على الزوج الثاني للحذاء، ذكروا أنه علق في الوحل إلى الأبد، حينما كان مالكه يدفع عربة في يوم لزج ورطب بشكل غير عادى، مرجحين أن تكون رجل الرجل قد انزلقت عن غير قصد فكان من الصعب جدًا استرجاع الحذاء، واستدلوا على ذلك بعثورهم أيضا على بقايا محور عربة مكسور من المستنقع.