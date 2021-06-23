أضرار بملايين الدولارات في سويسرا بسبب حبات البرد

المصدر: د ب أ

تسببت حبات البرد، وبعضها بحجم كرات الجولف، في أضرار تقدر بعشرات الملايين من الفرنكات في سويسرا.

وقدرت شركة التأمين شفايتزر هاجل، التي تشرف على حوالي 30 ألف مزرعة، أمس الثلاثاء، حجم الأضرار التي سببتها العواصف في الأيام الأربعة الماضية بـ 18مليون فرنك (6ر19مليون دولار). وتحدثت شركة التأمين أكسا عن 45 مليون فرنك.

ووفقا لخدمة الطقس التابعة للإذاعة العامة إس أر إف، نشأ البرد في سحابة رعدية قوية.

ورافق البرد فيضانات وبصفة خاصة أول أمس الاثنين.

وفي منطقتي برن وزوج، تلقت خدمات الطوارئ العديد من التقارير عن حدوث فيضانات.

توقع خبراء الأرصاد الجوية السويسريون المزيد من العواصف الرعدية حتى يوم الجمعة.