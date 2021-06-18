ما هي مهام المركبة الفضائية الصينية المأهولة "شنتشو-12"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أول أمس الأربعاء، إن مهمة المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-12"، التي أطلقت أمس، تهدف إلى إجراء تثبيت في المدار لتكنولوجيات رئيسية في بناء محطة الفضاء الصينية وتشغيلها.

وقال جي تشي مينغ، مساعد مدير الوكالة خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم اختبار تكنولوجيات تُعنى ببقاء رواد الفضاء لمدة طويلة، ونظام التدوير ودعم الحياة، وإمداد مواد فضائية والقيام بأنشطة وعمليات خارج المركبة فضلا عن الصيانة في المدار.

وتم اطلاق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-12"، التي أقلت على متنها ثلاثة رواد فضاء في الساعة 9:22 صباح من صباح أمس الخميس بتوقيت بكين، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.

وتابع أن هذه المهمة هي أول مهمة مأهولة أثناء بناء محطة الفضاء الصينية، حيث سيبقى الأفراد في المدار لمدة ثلاثة أشهر.

وقال جي إن رواد الفضاء بمساعدة الذراع الميكانيكية سيقومون بأنشطة خارج المركبة لفترة طويلة نسبيا متواصلة لعمليات تضم تركيب المعدات وصيانتها.

وأضاف أنه سيتم اختبار نظام النقل بين الفضاء والأرض لمهام الفضاء المأهول بشكل أكبر باعتباره جزءا من المهمة.

وقال إن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-2F" المحسن، يتمتع بموثوقية وسلامة أعلى، في حين تمت ترقية المركبة من النسخ السابقة بقدرات جديدة ممثلة في الالتقاء والالتحام بشكل ذاتي وسريع والالتقاء والالتحام في الاتجاه الشعاعي، بالإضافة الى الالتحام في المدار لمدة تصل إلى 180 يوما، وفق (CGTN).

واستطرد قائلا، إن المهمة ستجري تطبيقات وتجارب فضائية متعددة المجالات وستقوم للمرة الأولى بتجربة قدرات على البحث والإنقاذ في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين.