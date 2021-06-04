انطلاق صاروخ إمدادات لمحطة الفضاء الدولية من فلوريدا

المصدر: د ب أ

انطلق صاروخ فالكون 9 يحمل إمدادات ومصفوفات من ألواح الطاقة الشمسية أمس الخميس متجها إلى محطة الفضاء الدولية "آي إس إس".

وانطلقت مركبة الفضاء "دراغون"، التي تديرها شركة الفضاء التجارية "سبيس إكس"، من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا في الساعة 29ر1 مساء (17:29 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية بعد غد السبت على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.

وإلى جانب أكثر من 3ر3 طن من المعدات ومستلزمات التجارب والإمدادات للطاقم الدولي، توجد مصفوفتان من ستة ألواح شمسية جديدة لتوفير الطاقة لمحطة الفضاء الدولية.

وسيتم تثبيت الألواح الشمسية من قبل الطاقم خلال العديد من الجولات الفضائية في الأشهر المقبلة مع قيام الذراع الروبوتية للمحطة بنشرها مسبقا.