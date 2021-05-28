توقيف صاحب قناة على يوتيوب بسبب "كلب طائر"

المصدر: أ ف ب

أكّد صاحب قناة هندي على "يوتيوب" لديه أكثر من أربعة ملايين مشترك أنه يحب كلبه بعدما تم توقيفه لأنه تركه يطفو في الهواء مربوطا ببالونات ونشر الفيديو على قناته.

وقال غوراف شارما في مقطع فيديو جديد بعد إطلاق سراحه مساء الخميس "أعتذر لأي شخص غضب مني، وأنا أفهم أن ما فعلته كان خطأ كبيرا".

لكنه أضاف أن المقطع الذي انتشر على نطاق واسع لكلبه "دولار" وهو يطير في السماء مربوطا بمجموعة من البالونات المتعددة الألوان، يعطي انطباعا خاطئا عن مشاعره تجاه حيوانه الأليف.

وأوضح الشاب البالغ من العمر 32 عاما "أنا غير متزوج و"دولار" بمثابة طفلي".

وتابع "في مقاطع الفيديو القديمة المنشورة على قناتي في +يوتيوب+، يمكنكم أن ترونني أتسوق ل+دولار+ لفصلي الصيف والشتاء. أشتري له الطعام وآخذه في نزهات. حتى أنني احتفل بعيد ميلاده بدعوة كلاب أخرى".

ووفقا لتقارير إعلامية، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على شارما بعد شكوى من منظمة "بيبول فور أنيملز" للدفاع عن حقوق الحيوانات.