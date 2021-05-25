أطول مقعد في شنغهاي الصينية من نفايات علب الحليب

المصدر: البيان الإلكتروني

لفت "مقعد صندوق الحليب" بطول 156 متراً انتباه الجميع في معرض الصين العاشر للزهور الذي عقد مؤخرا في شنغهاي.

تمت صناعة المقعد بإعادة تدوير ما مجموعه حوالي 5.027 مليون علبة حليب نفايات، وتحطيمها وجعلها تحت ضغط عالٍ باستخدام تقنية خاصة، مما يجعلها أطول مقعد صديق للبيئة في شنغهاي.

من المعلوم أن علبة الحليب تحتوي على ألياف ورقية وبلاستيكية، ويمكن سحقها وبثقها لإنتاج الأثاث الداخلي مباشرة، ومرافق البستنة الخارجية وغيرها من المنتجات.

ويأمل فريق التصميم في استخدام المناظر الطبيعية الخضراء المستدامة والقابلة لإعادة التدوير والتي تجمع بين التكنولوجيا والفن، من أجل تعزيز التنمية المنسقة للصناعة والثقافة والبيئة الإقليمية، بحسب صحيفة "الشهب" الصينية.