شاهد.. أمريكي يتواصل "زقزقةً" مع طائر بري

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح رجل أمريكي بالتواصل مع طائر بري من خلال إصدار الرجل أصوات شبيهة بتلك التي يصدرها الطائر.

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرجل يقلد صوت الطائر، فيما يقف الأخير بعيدا عن الرجل.

وبمجرد أن سمع الطائر الأصوات التي يصدرها الرجل، طار ليهبط على يده ويستمر في زقزقته، فيما استمر الرجل في تقليد الطائر، وكأن بينهما حوارا لا يفهمه سواهما.