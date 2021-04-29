شاهد.. الصين تُطلق أولى وحدات محطّتها الفضائية

المصدر: أ ف ب

أطلقت الصين أوّل المكوّنات الثلاثة لمحطّتها الفضائيّة اليومالخميس، في مشروع طموح من شأنه أن يسمح لبكين بتأمين وجود دائم لروّاد في الفضاء.

وأطلقت وحدة "تيانهي" (التناغم السماوي) بواسطة الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية (جنوب)، حسب البثّ المباشر عبر قناة التلفزيون العامة.