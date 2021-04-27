القبض على 4 لصوص ارتكبوا 47 جريمة سرقة في السعودية

المصدر: واس

قالت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين، رجلين وامرأتين من أرباب السوابق، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (47) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضافت الشرطة أن هذه الجرائم تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص.

وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (300,000) ريال.

وتمت هذه الجرائم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم.

كما ضبط بحوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيروا لوحات التسجيل الخاصة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.