شاهد.. شاحنة أسطوانات غاز بدون سائق تتجه إلى الهاوية

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شاحنة محملة بأسطوانات غاز تتجه نحو منحدر، مشاهدات ومشاركات فائقة.

ويظهر الفيديو شاحنة انتهت عملية تحميلها بأسطوانات غاز للتو، إلا أنها تحركت من دون سائق منذرة بكارثة.

عدد من الأشخاص كانوا بجوار الشاحنة أسرعو محاولين اللحاق بها قبل أن تنزلق على المنحدر، وفي اللحظة الأخيرة نجح أحدهم في فتح بابها والصعود لإيقافها وهي على حافة الهاوية.

شاهد.. شاحنة محملة بأسطوانات غاز وبدون سائق تتجه إلى الهاويةhttps://t.co/9z7X3XiDHB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fyPWuXM3JV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 22, 2021