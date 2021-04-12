القبض على موظفة لرفضها إعادة مليون دولار أودعت في حسابها بالخطأ

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية القبض على موظفة بمكتب «شريف» المسؤول عن إنفاذ القانون بمدينة «جيفرسون باريش»، بسبب رفضها إعادة أكثر من 1.2 مليون دولار تم إيداعها عن طريق الخطأ في حسابها.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الموظفة التي تدعى كلين سبادوني، البالغة من العمر 33 عاما، تم اعتقالها الأربعاء الماضي، بتهمة السرقة والاحتيال المصرفي والتحويل غير القانوني للأموال النقدية.

وذكرت السلطات المحلية بمدينة «جيفرسون باريش»، في تصريحات نقلتها صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن خطأ كتابيا تسبب في قيام شركة «تشارلز شواب»، وهي شركة خدمات مالية كبرى، بإيداع المبلغ في الموظفة بدلا من تحويل 82 دولارا فقط لها.

جدير بالذكر أن الشركة حاولت مخاطبة البنك لاسترداد الأموال، وتم رفض الطلب لأن الأموال لم تكن متوفرة، بعدما تم نقل الأموال على الفور بمجرد دخولها إلى الحساب لحساب آخر، ما اضطر شركة «تشارلز شواب» إلى رفع دعوى قضائية ضد «سبادوني»، الثلاثاء الماضي، بعدما حاولت الشركة الاتصال بها عدة مرات لاستعادة الأموال المحولة لكنها لم تنجح، وفقا لموقع "المصري اليوم لايت".

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على «سبادوني» وتم احتجازها في مركز إصلاحية «جيفرسون باريش»، ووقعت على سند قيمته 50000 دولار، بعدما تم استرداد 75 % من الأموال المحولة إليها، فيما لم تسترد الشركة باقية المبلغ حتى اللحظة بعد أن أنفقته الموظفة في شراء سيارة ومنزل جديد.