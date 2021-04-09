إسبانيا.. القبض على سائق يسير عكس الاتجاه وبحوزته جثة متحللة

المصدر: د ب أ

احتجزت الشرطة سائقا كان يسير عكس الاتجاه ومعه جثة متحللة بشكل سيئ في مقعد أحد ركاب مركبته، في إسبانيا أمس الخميس، بعد مطاردة من الشرطة.

وأضافت الشرطة أن المطاردة التي شارك فيها العديد من مركباتها انتهت عندما تعرض السائق/66 عاما/ لحادث على الطريق السريع، القريب من قرية بإقليم كتالونيا، على بعد 40 كيلومترا جنوب الحدود مع فرنسا.

وتابعت الشرطة أنه لم يصب أحد بشكل خطير في الحادث وبدأت التحقيقات، حيث سيمثل السائق أمام قاض اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن الحادث بدأ بعد ظهر أمس الخميس على الحدود بين فرنسا وإسبانيا، عندما التف الرجل بشكل مفاجئ بسيارته حول نقطة تفتيش في منطقة "لو بولو" الفرنسية وقاد السيارة في الاتجاه الخاطئ.

واتصلت الشرطة الفرنسية على الفور بالسلطات الإسبانية.

وكان الرجل مواطنا إسبانيا، يعيش منذ فترة طويلة في سويسرا، طبقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن السلطات.

وأضافت الصحيفة أن الراكب القتيل هو شريك حياته السويسري، الذي توفي عن عمر 88 عاما في ظروف غير واضحة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وسيتم إجراء تشريح للجثة.