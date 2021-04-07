شاهد.. الشتاءُ يودّعُ بروكسل بنفحات ثلجية على أزهار الربيع

المصدر: البيان الإلكتروني

غطت الثلوج زهور الربيع صباح أمس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد تساقط نادرة على المدينة طوال الليل.

ومن المتوقع أن تستمر هبات الثلوج حتى اليوم الأربعاء.

وتوقّع المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية أن يبلغ ارتفاع الثلوج ليلة أمس من 1 إلى 5 سم فوق 400 متر، ومن 5 إلى 10 سم في المناطق المرتفعة من البلاد.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من أوروبا حتى اليوم الأربعاء، بحسب "يورونيوز".