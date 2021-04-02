حادث تصادم قطارين في ألمانيا يغلق الخط الحديدي بين برلين وهانوفر

المصدر: د ب أ

أعلنت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) أمس الخميس تأخر الرحلات على الطريق بين العاصمة برلين ومدينة هانوفر بما يتراوح بين 50 إلى 70 دقيقة بسبب غلق هذا الخط إثر حادث تصادم قاطرتين في مدينة فولفسبورغ.

وأشارت المتحدثة إلى تحويل مسار قطارات الرحلات البعيدة، لافتة إلى أنها ستتوقف في مدينة براونشفايغ بدلا من فولفسبورغ.

وكانت الشركة قد توقعت أن تستمر تأخيرات رحلات القطارات البعيدة طوال أمس الخميس، وأن تتأخر أيضا قطارات الرحلات الإقليمية والقريبة لكن بمدة تقارب 20 دقيقة.

كانت قاطرة اصطدمت بقاطرة قطار بضائع في محطة فالرسليبن في مدينة فولفسبورغ مساء أمس أول الأربعاء وذلك حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وذكر المتحدث أنه من المتوقع استمرار أعمال انتشال القاطرتين لما بعد عيد القيامة، كما قال إنه يجب التحقيق لمعرفة من أو ما الذي أدى إلى وقوع الحادث وأعلن عن بدء إجراءات التحقيق.

ولم تعلن (دويتشه بان) المسؤولة عن أعمال إزالة العراقيل من على الخطوط الحديدية، عن توقعات محددة لمدة غلق الخط الحديدي.

وتوقعت الشرطة الاتحادية أن تصل قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحادث إلى مئات آلاف اليورو، وقالت إنه لا يزال يجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان سبب الحادث عيبا فنيا أو خطأ بشريا.