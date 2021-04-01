ملكة جمال تقتل بطريقة مروّعة لسبب غريب

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم صديق ملكة الجمال الروسية السابقة أولغا شليامينا، البالغة من العمر 33 عاما، على قتلها بطريقة مروّعة، حيث تم العثور على جثتها مشوهة ومغطاة بالثلوج في غابة بمدينة نوفودفينسك شمال غرب روسيا.

وكشفت التحقيقات أن أولغا شليامينا لقيت مصرعها بعد أن أقدم صديقها على قطع رأسها، بدافع الغيرة، وتفاديا لمغازلة رجال آخرين لها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولغا غادرت المنزل قبل 5 أيام وقامت العائلة بالإبلاغ عن فقدانها.

وتم اعتقال صديقها، ويدعى فياتشيسلاف، وعمره 40 سنة، للاشتباه في ارتكابه الجريمة.

جدير بالذكر أن العلاقة تأثرت بالخلافات المتكررة بين أولغا وصديقها، وأكد المقربون منها أنها كانت شديدة الاضطراب في الفترة الأخيرة.