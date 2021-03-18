الصين تبني أكبر تلسكوب انكساري في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة "الشعب" الصينية إن علماء صينيين يعملون على إنشاء أكبر تلسكوب انكساري في العالم في منطقة التبت ذاتية الحكم لرصد النجوم والكواكب.

ونقلت عن وانغ جون جيه، نائب مدير الإدارة الإقليمية للعلوم والتكنولوجيا، قوله إن بناء التلسكوب البصري، بفتحة طولها متر واحد، قد بدأ بالفعل في لاسا حاضرة منطقة التبت.

ومنطقة التبت، بارتفاعها العالي وسمائها الصافية، من أفضل المواقع في العالم لمراقبة الأجرام السماوية.

ويعد التلسكوب الانكساري أداة تستخدم مجموعة من العدسات لإنتاج صور لأجسام بعيدة في الفضاء لن تكون مرئية بالعين المجردة.

وأضاف وانغ أن العلماء سيستخدمون التلسكوب الانكساري لإجراء مسوحات للسماء، بما في ذلك مراقبة الكويكبات القريبة من الأرض.

ويتضمن مشروع التلسكوب أيضا تعميم العلوم الفلكية، حيث يمكن للعلماء استخدام الإنترنت لعرض الصور ومقاطع الفيديو والميزات التفاعلية من منظور فريد للتلسكوب الكبير.

وسيتم تركيب التلسكوب الانكساري البالغ طوله مترا واحدا على قبة فلكية مخطط لبنائها في المنطقة، حيث من المرجح أن يبدأ البناء فيها هذا العام لتكون أعلى مرصد فلكي في العالم عند انتهاء البناء، وفقا لما قاله وانغ.