مصر.. سائق يتجرد من مشاعر الأبوة ويغتصب أطفاله الثلاثة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّهت النيابة العامة بمركز أبو النمرس، التابع لمحافظة الجيزة بمصر، إلى سائق، تهمة اغتصاب أطفاله الثلاثة "بنت وولدان" بعد إلقاء القبض عليه واعتراف الأطفال بهذه الجريمة البشعة التي اقترفها في حقهم والدهم، بعدما تجرد من كل معاني الأبوة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الأطفال المجني عليهم هم بنت تبلغ من العمر 6 سنوات، وطفلان أحدهما 8 سنوات، والآخر 5 سنوات.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود شكوى إلى النيابة العامة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، تفيد بقيام سائق بالتعدي جنسيا على أطفاله الثلاثة بدائرة مركز أبو النمرس.

وفي ضوء التحريات، تبينت صحة الواقعة، وعلى الفور انطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وصدر للمتهم قرار بضبطه وإحضاره.

وأقر الأطفال بارتكاب الأب للجريمة، وأنه كان يتعدى عليهم جنسيا، فتم ضبطه وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.