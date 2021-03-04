زلزال بوسط اليونان يدفع السكان لقضاء ليلتهم في الشوارع

المصدر: د ب أ

قضى عدد كبير من اليونانيين ليلتهم في خيام أو فنادق أو لدى أقاربهم، بعدما اضطروا إلى إخلاء منازلهم بعد وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر في وسط أثينا أمس الأربعاء.

وقال كوستاس أجوراستوس، حاكم منطقة تيسالي، لصحيفة "تو بروتو ثيما" اليونانية اليوم الخميس إن العديد أصابتهم صدمة وعانوا من البرد القارس أثناء الليل.

وأقام الجيش مئات الخيام المؤقتة لتكون مأوى لهم، وشهدت المنطقة توابع قوية عدة على مدار الليل.

وقال خبراء الزلازل لصحيفة "كاثيميريني" المحلية إنه من المتوقع حدوث توابع أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تفتح مدارس عديدة في المنطقة المتضررة أبوابها اليوم الخميس. ودمرت مدرسة في بلدة داماسي بالكامل.

ووقع الزلزال الساعة 1116 صباحا (1016 بتوقيت غرينتش) أمس الأربعاء على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من بلدة تيرنافوس، التي تبعد نحو 380 كيلومترا شمال العاصمة اليونانية أثينا.

ولم تحدث خسائر بشرية، ولكن تم إنقاذ ستة أشخاص، من تحت الأنقاض بالقرب من مركز الزلزال.

وبحسب الحاكم الإقليمي، تضرر نحو مئة مبنى بشدة وانهارت بعض البيوت العتيقة.