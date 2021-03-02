رجل ينجو من هجوم لدب قطبي بأعجوبة

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون في النرويج إن رجلا أصيب اليوم الثلاثاء بعد أن تعرض لهجوم من دب قطبي في أرخبيل سفالبارد قبالة شمالي النرويج.

وتم إطلاق النار على الدب القطبي بعد ذلك، لينجو الرجل بأعجوبة.

ونقل الرجل المصاب إلى المستوطنة الرئيسية في أرخبيل القطب الشمالي لونجييربين باستخدام مروحية.

وجاء في بيان من مكتب الحاكم أن إصاباته لم تكن خطيرة.

وقال مكتب الحاكم إن الرجل كان برفقة رجل آخر وقت الهجوم في خليج موهنبوكتا على الجانب الشرقي من جزيرة سبيتسبيرجين، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.

وكان الرجلان يتفحصان حالة الجليد في الخليج لصالح شركة محلية وقت تعرضهما للهجوم.

وتصدر سلطات سفالبارد بانتظام تحذيرات بشأن الأخطار التي تشكلها الدببة القطبية.

ويعتبر هذا هو أول هجوم لدب قطبي منذ أغسطس عندما قتل سائح هولندي في خيمته في موقع تخييم بالقرب من لونجييربين.