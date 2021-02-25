جريمة مروعة.. يقتل عمه وابنته ويطهو قلب جارته

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل أمريكي، يدعى لورنس بول أندرسون (42 عاما)، بولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة 3 أشخاص بطريقة مروعة، ولم يكتف بذلك، بل قام باستخراج قلوبهم وتقطيعها وطهيها مع البطاطا.

واعترف المتهم بقتل ثلاثة أشخاص، هم عمه وابنته وجارته، وقطع قلب إحدى ضحاياه وطهاه مع البطاطا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وأقر لورنس بول أندرسون، المدان عدة مرات، والذي قال سابقا إنه يعاني اضطرابا ثنائي القطب، بأنه قتل عمه وابنته وإحدى جاراتهما، كما أصاب زوجة عمه بجروح، في التاسع من فبراير، في تشيكاشا قرب أوكلاهوما سيتي، وفق ما أعلنت الشرطة في بيان.

وقتل لورنس في بادئ الأمر الجارة أندريا لين بلانكنشيب (41 عاما)، وقطع قلبها قبل التوجه إلى عمه ليون باي (67 عاما) لطهو القلب وتقديمه له ولزوجته وابنتهما أثناء زيارة لهم خلال النهار، وفق صحيفة "ذي أوكلاهومان" وقناة تليفزيونية أمريكية.

وكان المتهم قد أحضر القلب وطهاه مع البطاطا لتقديمه للعائلة لإطلاق الوحوش التي تسكنه"، وجاء وفق ما ورد في طلب مذكرة التفتيش المقدم من الشرطة للقضاء.

وبعد رفض العائلة تناول القلب، عمد أندرسون إلى طعنهم، فقتل عمه وجرح زوجة الأخير وابنتهما، لكن هذه الأخيرة ما لبثت أن فارقت الحياة في سيارة الإسعاف متأثرة بإصابتها.

ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان المشتبه به تحت تأثير المخدرات عند تنفيذ جريمته، فيما لم تحدد الدوافع بعد.

وكان أندرسون يعيش مع عمه وزوجة الأخير عند حصول الوقائع، منذ تخفيف حاكم أوكلاهوما في يونيو 2020 آخر عقوبة سجن صادرة في حقه.

وهذه ليست الإدانة الأولى لأندرسون، إذ سبق أن أدين سنة 2006 بتهمة حيازة مخدرات، وفي 2012 بتهمة توزيع مخدرات، وحُكم عليه في 2017 بالسجن 20 عاما بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية.

وخلال محاكمته الأخيرة، أكد للقاضي أنه يُعالَج من حالة اضطراب ثنائي القطب.