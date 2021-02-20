فتاة تتوقع قتلها عبر مقطع فيديو.. وتصدم الجميع

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك تودع فيه أصدقاءها، وتتنبأ فيه بموعد وفاتها.

وقد أثارت الفتاة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بعد غيابها لعدة أيام تفاجأ أصدقاؤها ومتابعوها أنها توفيت بالفعل.

وكانت كرستينا الفتاة البرازيلية البالغة من العمر 17 عاما، أثارت الجدل بعد أن خرجت في فيديو صادم عبر حسابها على فيسبوك تخبر أصدقاءها بأنها تشعر باقتراب نهايتها ولا تعرف تحديدا متى ستكون ولكنها تشعر بأنها ستموت قريبا.

وذكرت كرستينا أنها ستتعرض للقتل من قبل مجرمين هي لا تعرف أسماءهم، ولكنها على علم أنهم سيجدونها في يوما ما قريبا وسيقتلونها، فقررت أن تودع محبيها وأهلها بتلك الطريقة التي صدمت البعض.

وكشفت الفتاة أن هناك عصابة مكونة من تجار مخدرات ومجرمين أرسلوا إليها رسائل تحذيرية بدفع الأموال المطلوبة منها بعد شرائها المخدرات ولكن لم يكن لديها أي مصدر دخل حينها فهددوها بالقتل، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

سرعان ما تم تداول الفيديو الذي تحدثت خلاله الفتاة عن معاناتها، حتى وصلت الشرطة بالفعل إلى منزلها، ولكن لم تتمكن من إنقاذها فقد كانت الفتاة بالفعل قتلت على يد أحدهم.