شاهد.. هدم فندق وكازينو ترامب بلازا في أتلانتيك سيتي

المصدر: البيان الإلكتروني

تم صباح أمس الأربعاء هدم فندق وكازينو ترامب بلازا في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وفق ما اعلن موقع (nowthisnews) في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وتم تنفيذ الهدم باستخدام 3000 قطعة من الديناميت، وذلك بعد سوء حالته لدرجة أن أجزاء من المبنى بدأت تتقشر وتتحطم على الأرض.

وبهذا الهدم، يتم إنهاء آخر معالم الرئيس السابق في مدينة أتلانتيك سيتي.